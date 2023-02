Giovani nell’era post Covid: ansia e depressione, disturbi più frequenti di quanto si possa immaginare (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La pandemia sembra essere un brutto ricordo. Lasciate le mascherine a poche occasioni – come gli ingressi negli ambulatori medici o negli ospedali – la vita quotidiana sembra essere ripresa normalmente. Invece, purtroppo, non è così. Il Covid–19, infatti, ha avuto importanti conseguenze sulla salute mentale degli adolescenti. Questo aspetto inizialmente molto trascurato oggi rappresenta una realtà non più tralasciabile. Studi scientifici hanno dimostrato come le conseguenze dirette dell’isolamento sociale abbiano portato a disturbi di ansia, depressione e un maggiore uso di sostanze stupefacenti. Per questo, il 27 febbraio alle ore 17:30 si svolgerà un importante incontro a Roma, in piazza Meucci 23, nella Sala Conferenze FISMU. L’evento, chiamato non a caso “Mai più soli – Giovani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La pandemia sembra essere un brutto ricordo. Lasciate le mascherine a poche occasioni – come gli ingressi negli ambulatori medici o negli ospedali – la vita quotidiana sembra essere ripresa normalmente. Invece, purtroppo, non è così. Il–19, infatti, ha avuto importanti conseguenze sulla salute mentale degli adolescenti. Questo aspetto inizialmente molto trascurato oggi rappresenta una realtà non più tralasciabile. Studi scientifici hanno dimostrato come le conseguenze dirette dell’isolamento sociale abbiano portato adie un maggiore uso di sostanze stupefacenti. Per questo, il 27 febbraio alle ore 17:30 si svolgerà un importante incontro a Roma, in piazza Meucci 23, nella Sala Conferenze FISMU. L’evento, chiamato non a caso “Mai più soli –...

