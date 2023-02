«Giorni muti, notti bianche»: in uno spettacolo teatrale il dramma del Covid all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il ricordo. Scritto e interpretato da infermieri e medici del Pronto Soccorso dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, lo spettacolo andrà in scena il 16 e 28 marzo al Teatro Sociale di Bergamo, il 18 marzo al Teatro San Filippo Neri di Nembro. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il ricordo. Scritto e interpretato da infermieri e medici del Pronto Soccorso dell’AsstXXIII di, loandrà in scena il 16 e 28 marzo al Teatro Sociale di, il 18 marzo al Teatro San Filippo Neri di Nembro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... magister_ed : [#CoViD19 ITA] Bollettino di Guerra 22_02_2023. Giorno da:distribuzione vaccino(787°),riapertura scuole(164°),occul… - monica_perico : RT @negrialbe: - giovannilixi : RT @negrialbe: - castagnafrance2 : @valfromrome @CarloCalenda Putin si muove come una potenza mondiale. Basta fare il tifo su questa guerra. Pochi gio… - maANDmo : @FratellidItalia Giusto. Ma a @berlusconi la vostra solidarietà, no? Insultato a reti unificate, in diretta mondial… -