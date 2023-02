Giorgia Meloni a Kiev, "siamo con voi" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giorgia Meloni a Kiev, alla vigilia dell'anniversario dell'invasione russa il 24 febbraio, promette al presidente ucraino Volodymyr Zelensky un'Italia che "non tentennera'": nel sostenere l'Ucraina ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023), alla vigilia dell'anniversario dell'invasione russa il 24 febbraio, promette al presidente ucraino Volodymyr Zelensky un'Italia che "non tentennera'": nel sostenere l'Ucraina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Ormai Giorgia Meloni raccontata da Repubblica è un Harmony. - DantiNicola : Le parole di #Zelensky rendono bene l'idea di come #Berlusconi abbia creato un problema enorme alla credibilità del… - ZanAlessandro : Dopo più di 48 ore, ancora totale mutismo di Giorgia Meloni sul pestaggio davanti al Michelangelo di #Firenze, da p… - sevenseasmarina : RT @sostengoi40: Mentre in Italia i terremotati vivono ancora nelle baracche, Giorgia Meloni va a Kiev. - simsimsimco : RT @antonellocapor2: Abbiamo iniziato consegnando giubbotti antiproiettili Siamo arrivati agli aerei passando per carri armati et similia E… -