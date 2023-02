Giorgi-Parrizas Diaz stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Camila Giorgi sfiderà Nuria Parrizas-Diaz al secondo turno del WTA di Merida 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio. L’azzurra ha giocato un ottimo match nel suo round d’esordio contro l’egiziana Sherif e ora va a caccia del suo primo quarto di finale stagionale. Non sarà una passeggiata, contro l’iberica che ha dimostrato di poter esprimere un buon livello anche lontano dalla terra rossa. In queste prime settimane di 2023 Parrizas-Diaz ha già conquistato la semifinale ad Hobart e il terzo turno a Melbourne sconfiggendo due giocatrici in ascesa Haddad-Maia e Potapova. Camila come sempre proverà a fare il suo tennis, cercando di rompere il muro difensivo avversario. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Giorgi e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Camilasfiderà Nuriaal secondo turno del WTA di, in programma dal 20 al 26 febbraio. L’azzurra ha giocato un ottimo match nel suo round d’esordio contro l’egiziana Sherif e ora va a caccia del suo primo quarto di finale stagionale. Non sarà una passeggiata, contro l’iberica che ha dimostrato di poter esprimere un buon livello anche lontano dalla terra rossa. In queste prime settimane diha già conquistato la semifinale ad Hobart e il terzo turno a Melbourne sconfiggendo due giocatrici in ascesa Haddad-Maia e Potapova. Camila come sempre proverà a fare il suo tennis, cercando di rompere il muro difensivo avversario. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe ...

