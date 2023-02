Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quellofidanzato : RT @Al_peep04: @quellohornyy @fumobevoescopo figa=federazione italiana ginnastica artistica - Al_peep04 : @quellohornyy @fumobevoescopo figa=federazione italiana ginnastica artistica - karencorallo2 : Mia figlia fa ginnastica artistica da quando aveva 3 anni #jetshow - sunghoonwy : ho ritrovato il video del corpo libero alla mia penso seconda gara di ginnastica artistica REGA CHE SGORBIO - tterrato : Ci rimaniamo male, è ovvio. I sorrisetti, i balletti, la ginnastica artistica... ché single non significa che siamo… -

In apertura di sfilata, un lancio di colombe, in segno di pace, da parte dell'Associazionedi Conegliano. Notevole, anche in questo caso, la cornice di pubblico: oltre trentamila ...FEMMINILE " Sempre lo scorso fine settimana si è svolta anche la 1prova di serie C difemminile. Le ragazze della compagine bianconera hanno fatto qualche ...

Ginnastica artistica, Alice D'Amato: "Ho cambiato parallele: nuovo elemento, posso partire da 6.3. Asia, che emozione" OA Sport

Ginnastica artistica, l'Italia domina il Luxembourg Open: Barzasi, Ferrari, Villa e Brugnami in grande spolvero OA Sport

Medaglia d'argento per le atlete della ginnastica ritmica di Udine Friuli Oggi

Bronzo per Klarisa Ndreu, la 11enne scrive la storia della ginnastica artistica castellana gonews

Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo OA Sport

La Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica aprirà le danze nel weekend del 23-26 febbraio a Cottbus (Germania). Sarà la località tedesca, nell’ormai consueta cornice della Lausitz Arena, a ospita ...A un passo dal podio, da neopromossa. La formazione maschile della Raffaello Motto ha ottenuto un ottimo quarto posto nella prima prova del campionato nazionale di serie B di ginnastica artistica disp ...