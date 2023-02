Gilles Rocca, dopo la fine della sua storia con Miriam Galanti è stato visto con una famosa conduttrice Rai! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono detti addio dopo 14 anni d'amore e sembra che l'attore abbia già trovato una nuova fiamma, si tratterebbe di una nota conduttrice Rai! Vediamo insieme gli ultimi gossip! Leggi su comingsoon (Di mercoledì 22 febbraio 2023)si sono detti addio14 anni d'amore e sembra che l'attore abbia già trovato una nuova fiamma, si tratterebbe di una notaVediamo insieme gli ultimi gossip!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Gilles Rocca è fidanzato con Bianca Guaccero? Ultime news dopo l’addio a Miriam Galanti - Novella_2000 : Parlando con Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, l'attore ha smentito categoricamente il presunto flirt con… - clotild02030107 : @insideprelemi Parla perché è uscito un articolo ma su lei e Gilles Rocca quindi probabilmente per smentire quello ci ha messo pure P - altrogiornorai1 : Gilles Rocca parla della fine della sua storia d’amore: “14 anni di storia sono importanti non si cancellano in un… - Monicavda83 : Ovviamente io farò il tifo x Gilles Rocca che farà Gabbani ???? #taleequaleshow #talequalesanremo #oggièunaltrogiorno -