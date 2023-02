Gilles Rocca, chi è l’ex fidanzata Miriam Galanti: “È stata una storia fantastica” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gilles Rocca e l’ex fidanzata Miriam Galanti si sono detti addio dopo 14 anni insieme. Il loro amore aveva superato anche una recente crisi. Dopo un periodo di distacco, tra i due è tornato il sereno come ha annunciato lo stesso Gilles su Instagram. “Ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”, ha dichiarato Gilles L’artista sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Miriam Galanti e Gilles Rocca hanno convissuto per anni. Durante l’avventura sull’Isola dei Famosi, l’attore ha spesso dichiarato il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)si sono detti addio dopo 14 anni insieme. Il loro amore aveva superato anche una recente crisi. Dopo un periodo di distacco, tra i due è tornato il sereno come ha annunciato lo stessosu Instagram. “Ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”, ha dichiaratoL’artista sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno.hanno convissuto per anni. Durante l’avventura sull’Isola dei Famosi, l’attore ha spesso dichiarato il suo ...

