Gigi Garzya | “Aldair? Oggi sarebbe il numero uno per distacco”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023), ex difensore di Lecce, Reggina, Cremonese, Bari, Torino e Roma, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera in maniera particolare gli anni a Roma. Di seguito uno stralcio: Su Bianchi, Boskov, e Mazzone … “… tre personalità molto forti, anche se differenti tra loro. Ottavio Bianchi dovrò ringraziarlo finché campo, perché fu lui a volermi alla Roma. Carlo Mazzone un sergente di ferro ma con tratti da padre, tra l’altro lo avevo conosciuto già a Lecce. Di Boskov si percepiva, oltre al fatto che era davvero una gran bella persona, il fatto che aveva frequentato i più prestigiosi scenari calcistici in varie parti d’Europa. Fammi tornare un attimo su Bianchi però: uno come lui, che aveva allenato Maradona e vinto così tanto a Napoli, all’esterno appariva gelido, molto chiuso. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioCossu : RT @PValenti2: Domani #ilcuoio sarà nuovamente in edicola con tanti spunti legati a #romasalisburgo: l'intervista a Gigi Garzya, il ricordo… - PValenti2 : Domani #ilcuoio sarà nuovamente in edicola con tanti spunti legati a #romasalisburgo: l'intervista a Gigi Garzya, i… -

Un premio speciale 'alla carriera' é stato conferito ae Robertino Rizzo, già calciatori del Lecce e di altre squadre di serie A Premiato per l'impegno sociale Hassane Niang Baye , ex ...Un premio speciale 'alla carriera' é stato conferito ae Robertino Rizzo, già calciatori del Lecce e di altre squadre di serie A Premiato per l'impegno sociale Hassane Niang Baye , ex ...

QdP – Garzya: “Lecce, non è colpa di un solo reparto” – Calcio Lecce Calcio Lecce

San Cesario e le sue Eccellenze sportive TeleRama News

Bari, l'ex Garzya entra nello staff della Primavera del Lecce La Bari Calcio

UFFICIALE – Primavera, è Coppitelli il nuovo allenatore. Garzya ... Calcio Lecce

ESCLUSIVA - Garzya: "Cagliari, serve la sterzata. Occhio a una ... Calcio Casteddu

AS ROMA NEWS GARZYA – Luigi Garzya, ex giocatore di Lecce e Roma tra la seconda metà degli anni ’80 e gli anni ’90, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Centro Suono Sport durante la ...AS ROMA NEWS GARZYA – Luigi Garzya, ex giocatore di Lecce e Roma tra la seconda metà degli anni ’80 e gli anni ’90, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Centro Suono Sport durante la ...