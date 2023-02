Giappone, ritrovata enorme palla di ferro in spiaggia: le 3 ipotesi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una palla di ferro di un metro e mezzo di diametro, è comparsa sulla spiaggia di Enshu, a Hamamatsu, in Giappone. Cosa può essere? L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unadidi un metro e mezzo di diametro, è comparsa sulladi Enshu, a Hamamatsu, in. Cosa può essere? L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Sonda spia o semplice boa? La misteriosa sfera metallica ritrovata in Giappone - repubblica : Giappone: mistero sulla palla di ferro ritrovata su una spiaggia - Luca_Scialo81 : Giappone, ritrovata enorme palla di ferro in spiaggia: le 3 ipotesi - CorriereLOGIN : Sonda spia o semplice boa? La misteriosa sfera metallica ritrovata in #Giappone - marisavillani : RT @repubblica: Giappone: mistero sulla palla di ferro ritrovata su una spiaggia -