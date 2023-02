Giappone | ritrovata enorme palla di ferro in spiaggia | le 3 ipotesi

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unadidi un metro e mezzo di diametro, è comparsa sulladi Enshu, a Hamamatsu, in. Cosa può essere? L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theTerminatorGD : RT @WaWe970: Giappone, ritrovata una enorme palla sulla spiaggia. - GabriLomb : Ritrovata palla di ferro a Shizouko in Giappone, mistero risolto? - andrea_falivene : RT @WaWe970: Giappone, ritrovata una enorme palla sulla spiaggia. - blusewillis2 : RT @WaWe970: Giappone, ritrovata una enorme palla sulla spiaggia. - _Ritter_17 : RT @WaWe970: Giappone, ritrovata una enorme palla sulla spiaggia. -

Secondo quanto riportato dalle fonti locali, il 21 Febbraio 2023 è statauna gigantesca sfera di metallo sulla riva della spiaggia di Enshu ad Hamamatsu, in. L'oggetto enigmatico, ...Una sfera in ferro del diametro di circa un metro e mezzo è comparsa su una spiaggia del. Il ritrovamento è stato effettuato sulla spiaggia di Enshuhama , nella città di Hamamatsu, centro che si affaccia sulla costa del Pacifico della prefettura di Shizuoka. Non è ancora chiaro ...

Risolto il mistero della "palla di ferro" trovata su una spiaggia Today.it

La misteriosa sfera in Giappone scatena i social ma era solo una boa alla deriva La Gazzetta dello Sport

Misteriosa sfera metallica ritrovata su una spiaggia in Giappone Corriere della Sera

Mistero sulla palla di ferro ritrovata su una spiaggia del Giappone: nessuno riesce a muoverla Virgilio Notizie

Una enorme palla di metallo è stata ritrovata su una spiaggia Today.it

Arriva in prima tv l'avvincente action-comedy Bullet Train, emozionante viaggio senza sosta attraverso il Giappone moderno!Abbiamo recensito la terza stagione di Mob Psycho 100, perfetto adattamento, disponibile su Crunchyroll, del manga omonimo realizzato da One.