Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatelliRossella : Giappone: proposto innalzamento età rapporti sessuali tra minori - Asia - ANSA - transnazionale : Giappone: proposto innalzamento età rapporti sessuali tra minori #spaziotransnazionale informa - CdT_Online : Si fa acceso il dibattito sull'innalzamento dell'età per rapporti sessuali consenzienti tra minori che, a 13 anni,… -

Il Governo giapponese ha allo studio l'dell'età per i rapporti sessuali consenzienti con minori da 13 anni (si tratta ......2% in, dopo una contrazione dello 0,3% nel terzo trimestre 2022, ed è rimasto stabile nel ...crescita è rimasta debole per tutto il 2022 'in un contesto di elevata inflazione e di...

Giappone, innalzamento da 13 a 16 anni per i rapporti sessuali consenzienti. Ecco cosa prevede - Luce Luce

Giappone: proposto innalzamento età rapporti sessuali tra minori Agenzia ANSA

In Giappone si discute di innalzare l’età del consenso da 13 a 16 anni Il Post

Così il governo Meloni guarda all’Asia. Parla il sottosegretario Tripodi Formiche.net

Clima, 900 milioni di persone a rischio per l’innalzamento dei mari Sky Tg24

LEGGI ANCHE > Superbonus, Ciriani: "Per i conti pubblici una voragine da 110 miliardi" Il Pil è invece aumentato dello 0,2% in Giappone, dopo una contrazione ... "in un contesto di elevata inflazione ...Diversamente, in Giappone è aumentato dello 0,2 ... in un contesto di elevata inflazione e di innalzamento dei tassi di interesse. Tra i Paesi Ocse più vicini all’Ucraina, il Prodotto interno lordo si ...