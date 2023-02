Giappone, il governo è pronto ad alzare l’età del consenso (che adesso è 13 anni) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un panel del ministero della giustizia ha proposto una serie di riforme al codice penale dopo diverse assoluzioni per stupro palesemente ingiuste, e che hanno suscitato le proteste Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un panel del ministero della giustizia ha proposto una serie di riforme al codice penale dopo diverse assoluzioni per stupro palesemente ingiuste, e che hanno suscitato le proteste

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... smilypapiking : RT @LennyBusker3: Giappone e Paesi Bassi hanno concordato di rispettare le restrizioni all'esportazione contro il settore cinese dei chip c… - LennyBusker3 : Giappone e Paesi Bassi hanno concordato di rispettare le restrizioni all'esportazione contro il settore cinese dei… - Science_NotChat : @Lollobast sbagli: il governo ucraino ha potere di fare o non fare la guerra, è una sua scelta. Quanto ai finanziam… - Clemf71 : RT @DanielaColi2: L'odio diffuso in Italia per la Cina è il pericolo giallo. Comprende anche il Giappone. L'ho sperimentato anni fa con uno… - DanielaColi2 : L'odio diffuso in Italia per la Cina è il pericolo giallo. Comprende anche il Giappone. L'ho sperimentato anni fa c… -