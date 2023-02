Gianfranco Funari, chi è la figlia Carlotta: età, lavoro, il rapporto con Morena (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gianfranco Funari è stato un giornalista e un conduttore televisivo oltre che un opinionista. È stato legato ad Annamaria Cecchetti che ha conosciuto prima di diventare famoso. Dalla coppia è nata nel 1962 l’unica figlia del giornalista Carlotta Funari. Conosciamo più da vicino l’unica figlia del noto giornalista italiano. View this post on Instagram A post shared by Nicolò Peralta (@nicoloperalta) Chi è Carlotta Funari Sulla vita di Carlotta si sa poco, a parte il fatto che ha avuto uno scontro con la seconda moglie del padre Morena Zapparoli. I diverbi tra le due donne erano iniziate subito dopo la morte del giornalista, il 12 luglio del 2008. Motivo del contrasto la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è stato un giornalista e un conduttore televisivo oltre che un opinionista. È stato legato ad Annamaria Cecchetti che ha conosciuto prima di diventare famoso. Dalla coppia è nata nel 1962 l’unicadel giornalista. Conosciamo più da vicino l’unicadel noto giornalista italiano. View this post on Instagram A post shared by Nicolò Peralta (@nicoloperalta) Chi èSulla vita disi sa poco, a parte il fatto che ha avuto uno scontro con la seconda moglie del padreZapparoli. I diverbi tra le due donne erano iniziate subito dopo la morte del giornalista, il 12 luglio del 2008. Motivo del contrasto la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Gianfranco Funari, chi è la figlia Carlotta: età, lavoro, il rapporto con Morena - CorriereCitta : Gianfranco Funari: chi era, età, carriera, come è morto, figli, chi è la moglie Morena - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo Gianfranco Funari in compagnia di Morena Zapparoli Funari, @VittorioSgarbi e Francesco Specchia #OggièUnAl… - altrogiornorai1 : Ricorderemo Gianfranco Funari in compagnia di Morena Zapparoli Funari, @VittorioSgarbi e Francesco Specchia… - Cl0dis : RT @2022Rossanadd: @boni_castellane Direi che ti faccio rispondere da Gianfranco Funari: -