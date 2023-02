Ghostbusters | Ernie Hudson messo in secondo piano nella sceneggiatura e nel marketing | Era voluto

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La star di, ha rivelato quanto sia stato difficile essereda parte e vedere il suo ruolo minimizzato nel franchise a favore die tre colleghi bianchi., ospite del "The Howard Stern Wrap Up Show" di SiriusXM, ha rivelato che lo studio dietro il franchise, la Columbia Pictures, lo ha volontariamenteindurante la realizzazione e la commercializzazione della commedia soprannaturale del 1984. Nel filmaffiancava Bill Murray, Harold Ramis e Dan Aykroyd nei panni del collega acchiappafantasmi Winston Zeddemore, ma non è apparso nel poster del film, come riporta IndieWire. "Lo studio non era inclusivo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : Ernie Hudson spiega che per colpa del trattamento riservatogli dalla Columbia, #Ghostbusters è stato un film diffic… -

Eppure, ai tempi delle riprese del primouscito nel 1984,Hudson non aveva ricevuto un trattamento particolarmente apprezzabile da parte della Columbia , lo studio finanziatore del ...... ma presumibilmenteHudson ci sarà dato che ha già avuto modo di leggere la sceneggiatura. ... Il primo ha detto: Grace dala canto suo spiega:4 dovrebbe arrivare nei cinema il 20 ...

Ghostbusters: Ernie Hudson ricorda lo sgradevole trattamento dello ... BadTaste.it Cinema

Ghostbusters: Legacy, Ernie Hudson ha già letto la sceneggiatura ... BadTaste.it Cinema

Ghostbusters: Legacy, Ernie Hudson parla del ritorno e spiega cos'è ... BadTaste.it Cinema

Ghostbusters, Ernie Hudson parla delle possibilità di tornare nel ... BadTaste.it Cinema

Ghostbusters: il personaggio di Winston sarà una figura centrale nel ... Lega Nerd

Ernie Hudson continued to feature in 'Ghostbusters' movies and wants a bigger role in the next film of the rebooted franchise.Ernie Hudson spiega che per colpa del trattamento riservatogli dalla Columbia, Ghostbusters è stato un film difficile per ...