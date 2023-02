Gf Vip, il regalo focoso di Antonino Spinalbese a Nicole Murgia per il suo compleanno: lei sconvolta per il gesto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nicole Murgia ha compiuto trent'anni e i coinquilini del Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa sorpresa per lei. Durante la festa, Antonino Spinalbese ha invitato la Murgia a ballare e ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha compiuto trent'anni e i coinquilini del Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa sorpresa per lei. Durante la festa,ha invitato laa ballare e ha ...

