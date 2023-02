GF Vip | ex gieffina shock su Luca Onestini | “Fece la lista di quelli che mi ero fatta”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fuori dal Grande Fratello Vip 7, continuano a uscire news poco carine (ed è un eufemismo) riguardantie l’ultima in ordine di tempo a rivelare alcuni retroscena sull’ex tronista di Uomini e Donne è stata Ginevra Lamborghini, che ha avuto a che fare con lui per un breve periodo quando è tornata nella Casa come ospite. L’ereditiera ha infatti rivelato cheè volgare, aggressivo e anche un po’ cattivo, e a dimostrazione della sua personalità ha rivelato un aneddotto in particolare. GF Vip 7, Ginevra Lamborghini spara a zero suDopo aver dichiarato di essere dalla parte dei “Persiani” (uno dei due gruppi creatisi nelle ultime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip 7), Ginevra Lamborghini ha criticato soprattutto un elemento dell’altro gruppo, quello degli “Spartani”, ...