Gf Vip 7, Micol Incorvaia parla della storia con Edoardo Tavassi: "Sto provando delle cose veramente forti, e per la prima volta…" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono una delle coppie più affiatate di questa edizione del Gf Vip 7. Dopo alcune incomprensioni iniziali, i due ragazzi si mostrano nella Casa complici e affiatati per la gioia dei fan Incorvassi. Ieri Micol si è ritrovata a conversare con Nicole Murgia e ha parlato proprio del forte sentimento che la lega ad Edoardo. La Murgia ha rivelato alla compagna d'avventura di credere fortemente nel matrimonio: Io ci ho sempre creduto tanto nel matrimonio, per me al di là di come ti senti tu felice quel giorno, perché è tutto su di te. Però quando sto là che stavo andando in Chiesa ero conscia di promettere amore eterno, io ci credevo veramente a quella roba là. Ma ci credo ancora oggi in parte, che possa ...

