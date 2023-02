Gf Vip 7 | Luca compie un gesto volgare verso Giaele VIDEO | sui social è polemica

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ieri sera nella casa del Gf Vip, mentreDe Donà e Edoardo Donnamaria stavano parlando c’è stata un bruttodiOnestini che presumibilmente voleva essere goliardico, ma che suiè stato molto criticato. Infatti l’ex tronista di “Uomini e Donne” dando le spalle alla ragazza veneta, si è tirato giù i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip 7, Oriana ruba il vino e lo beve in camera da letto insieme a) Antonella contro Nikita: “Non ci voglio più avere nulla a che fare con lei. Ieri addirittura bulletta, a Onestini di lei non…” Gf Vip, Antonella si infuria (): “è un’ameba. Sputa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmeliaP92447668 : RT @gre1610: Loro sparano merda sugli autori e loro li proteggono Gente che ha subito di tutto e ha sempre tutelato queste persone invece… - ManuelaGallicc4 : RT @LaScatolaCinese: GF Vip 7, Nikita Pelizon, diffide per Oriana Marzoli e Luca Onestini - - cristin14595110 : RT @danyelaf82: - IosepovAlina : RT @Novella_2000: Luca e Oriana sparano a zero sugli autori del GF Vip: le nuove parole #oriele #gfvip - infoitcultura : Luca Onestini contro gli autori del Gf Vip: cosa ha detto -

... 'Fatele una sorpresa!' Gf, lo sfogo della mamma di Edoardo Tavassi: 'Manda in onda solo liti e scontri e ignora le coppie belle'Onestini sbotta contro gli autori del Grande Fratello...Ieri sera nella casa del Gf, mentre Giaele De Donà e Edoardo Donnamaria stavano parlando c'è stata un brutto gesto diOnestini che presumibilmente voleva essere goliardico, ma che sui social è stato molto criticato. ...

Gf Vip, Luca Onestini prende in giro Nikita Pelizon per una sua abitudine: ma lei ha una malattia degenerativa ilmessaggero.it

Un tentato chiarimento tra Edoardo Donnamaria e Luca Onestini - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova - Mediaset Infinity Grande Fratello

Luca Daffrè, ex di Oriana Marzoli del GF Vip, è il nuovo tronista di Uomini e Donne Fanpage.it

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip e direttore del settimanale “Chi” solitamente usa il suo spazio editoriale sulla rivista per rispondere ai quesiti (selezionati) del suo pubblico ...Nikita Pelizon è finita nuovamente sotto accusa nella casa del Grande Fratello Vip dopo essere stata scoperta a prendere appunti in un angolino qualche giorno prima. La donna, come aveva anche ...