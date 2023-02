“GF Vip 7”, il gesto inaspettato di Antonino: lei impietrita (Di mercoledì 22 febbraio 2023) News Tv. Antonino Spinalbese ha sorpreso tutti con il suo ultimo gesto nella casa del GF Vip. Il concorrente da sempre è al centro dell’attenzione nella casa. Durante la sua permanenza nel reality si è dato da fare con più concorrenti: prima con Ginevra, poi Giaele e infine Oriana. Con tutte è tre ha deciso di non proseguire la conoscenza e nelle ultime settimane sembrava aver rallentato. Fino a ieri sera, quando ha fatto un regalo decisamente hot ad una concorrente. (Continua dopo le foto…) “GF Vip”, il bacio di Antonino a Nicole Murgia spiazza tutti Ieri, tutti i concorrenti del GF Vip hanno festeggiato il compleanno di Nicole Murgia. Gli inquilini hanno organizzato per la ragazza una festa a sorpresa per i suoi 30 anni. C’erano tutti ma nel corso dei festeggiamenti il regalo più bello e inaspettato è stato ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 febbraio 2023) News Tv.Spinalbese ha sorpreso tutti con il suo ultimonella casa del GF Vip. Il concorrente da sempre è al centro dell’attenzione nella casa. Durante la sua permanenza nel reality si è dato da fare con più concorrenti: prima con Ginevra, poi Giaele e infine Oriana. Con tutte è tre ha deciso di non proseguire la conoscenza e nelle ultime settimane sembrava aver rallentato. Fino a ieri sera, quando ha fatto un regalo decisamente hot ad una concorrente. (Continua dopo le foto…) “GF Vip”, il bacio dia Nicole Murgia spiazza tutti Ieri, tutti i concorrenti del GF Vip hanno festeggiato il compleanno di Nicole Murgia. Gli inquilini hanno organizzato per la ragazza una festa a sorpresa per i suoi 30 anni. C’erano tutti ma nel corso dei festeggiamenti il regalo più bello eè stato ...

