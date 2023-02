“GF Vip 7”, Antonella spara a zero sulla gieffina: le pesanti accuse (Di mercoledì 22 febbraio 2023) News Tv. Dopo la diretta del GF Vip di ieri sera, lunedì 21 febbraio 2023, è scoppiato il caos nella casa: protagonista ancora una volta Antonella Fiordelisi. La gieffina ha dato vita all’ennesimo scontro con Edoardo Donnamaria e ha tirato in ballo un’altra concorrenti, una di quelle che nella casa proprio non sopporta. Antonella ha rivolto a questa ragazza delle accuse pesantissime. Cosa ha detto? (Continua dopo le foto…) “GF Vip”, le pesantissime accuse di Antonella contro Micol Nel video condiviso su Instagram e Twitter si sente Antonella parlare male di Micol Incorvaia con Edoardo. La gieffina ha spiegato al fidanzato di sentirsi male perché lui non la difende ed è in buoni rapporti con la sua ex. “Invece tu ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 febbraio 2023) News Tv. Dopo la diretta del GF Vip di ieri sera, lunedì 21 febbraio 2023, è scoppiato il caos nella casa: protagonista ancora una voltaFiordelisi. Laha dato vita all’ennesimo scontro con Edoardo Donnamaria e ha tirato in ballo un’altra concorrenti, una di quelle che nella casa proprio non sopporta.ha rivolto a questa ragazza dellessime. Cosa ha detto? (Continua dopo le foto…) “GF Vip”, lessimedicontro Micol Nel video condiviso su Instagram e Twitter si senteparlare male di Micol Incorvaia con Edoardo. Laha spiegato al fidanzato di sentirsi male perché lui non la difende ed è in buoni rapporti con la sua ex. “Invece tu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maria47965890 : RT @blogtivvu: Non facciamo il tifo per nessuno in questo GF Vip ma ci viene da sorridere se pensiamo alla strafottenza di fronte al video… - Lellab4 : RT @blogtivvu: Non facciamo il tifo per nessuno in questo GF Vip ma ci viene da sorridere se pensiamo alla strafottenza di fronte al video… - Oscar_PLlamas : RT @Oscar_PLlamas: 17ª Nomination di Grande Fratello VIP 7: Antonella, Antonino, Micol e Nikita Chi vuoi salvare? RT e ??per più voti #gf… - Duazfan : RT @blogtivvu: Non facciamo il tifo per nessuno in questo GF Vip ma ci viene da sorridere se pensiamo alla strafottenza di fronte al video… -