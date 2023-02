GF Vip 7, Antonella Fiordelisi a valanga su Giaele: “Vuole andare a letto con tutti” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Crescono le discussioni nella casa della settima edizione del Grande Fratello Vip e l’ultima vede coinvolte Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. A far scattare il litigio è l’atteggiamento della fashion blogger che pare proprio non aver convinto la bella schermitrice. In occasione di una conversazione in salotto con alcuni inquilini, la ragazza ci è andata giù pesante sostenendo che Giaele andrebbe a letto con tutti e che quindi rispecchiasse la società attuale. Grande Fratello Vip 7: le frasi di Antonella Nell’ultimo periodo, Antonella Fiordelisi ne ha un po’ per tutte le sue colleghe di avventura. Se qualche giorno fa ha puntato il dito contro Micol Incorvaia, rea di essere stata un po’ superficiale in intimità, adesso è il turno ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Crescono le discussioni nella casa della settima edizione del Grande Fratello Vip e l’ultima vede coinvolteDe Donà. A far scattare il litigio è l’atteggiamento della fashion blogger che pare proprio non aver convinto la bella schermitrice. In occasione di una conversazione in salotto con alcuni inquilini, la ragazza ci è andata giù pesante sostenendo cheandrebbe acone che quindi rispecchiasse la società attuale. Grande Fratello Vip 7: le frasi diNell’ultimo periodo,ne ha un po’ per tutte le sue colleghe di avventura. Se qualche giorno fa ha puntato il dito contro Micol Incorvaia, rea di essere stata un po’ superficiale in intimità, adesso è il turno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vipponigf : RT @blogtivvu: Non facciamo il tifo per nessuno in questo GF Vip ma ci viene da sorridere se pensiamo alla strafottenza di fronte al video… - Cinzia240874 : @GrandeFratello Ma che vip??? Che questa è una cafona arrogante che ha appena dato delle faccie da culo al gruppo d… - cheridere0 : RT @blogtivvu: Non facciamo il tifo per nessuno in questo GF Vip ma ci viene da sorridere se pensiamo alla strafottenza di fronte al video… - Pall_Gonfiato : #Nikita 'richiama' la sua amica #Antonella al #GfVip - martinamood_y : In un bel sogno Micol e Antonella in studio e Alfonso dice 'il vip a salvarsi è MICOL' (pianti, sceneggiate napolet… -