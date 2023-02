Germani Brescia, prima gioia in Coppa Italia: “Partita serena” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Olimpia Milano. Carpegna Prosciutto Pesaro. Virtus Segafredo Bologna. Un cammino straordinario che ha condotto, con estrema fatica, Germani Brescia a vincere la prima Coppa Italia della sua storia. Un’avventura incredibile quella vissuta dai ragazzi di coach Alessandro Magro, anche lui al suo primo titolo, che hanno sconfitto le attuali prime in classifica della Lega Basket A. Una vittoria storica che iscrive i lombardi, definitivamente, nella storia della grande pallacanestro Italiana. Le parole di Alessandro Magro, coach di Germani Brescia, dopo la vittoria in Coppa Italia (Credit foto – pagina Facebook della squadra lombarda)“Quando vinci un trofeo il commento tecnico lascia il tempo che trova – ha detto coach ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Olimpia Milano. Carpegna Prosciutto Pesaro. Virtus Segafredo Bologna. Un cammino straordinario che ha condotto, con estrema fatica,a vincere ladella sua storia. Un’avventura incredibile quella vissuta dai ragazzi di coach Alessandro Magro, anche lui al suo primo titolo, che hanno sconfitto le attuali prime in classifica della Lega Basket A. Una vittoria storica che iscrive i lombardi, definitivamente, nella storia della grande pallacanestrona. Le parole di Alessandro Magro, coach di, dopo la vittoria in(Credit foto – pagina Facebook della squadra lombarda)“Quando vinci un trofeo il commento tecnico lascia il tempo che trova – ha detto coach ...

