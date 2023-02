Genova, farmacie comunali, con una app videoconsulto con il farmacista e prenotazioni on line: ecco come fare (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sarà possibile prenotare visite ed esami medici, richiedere i farmaci delle proprie prescrizioni mediche e dialogare direttamente Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sarà possibile prenotare visite ed esami medici, richiedere i farmaci delle proprie prescrizioni mediche e dialogare direttamente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComunediGenova : ?? Farmacie comunali, arriva l’app “La farmacia online”: si potrà parlare con il farmacista da casa Si è svolta st… - rep_genova : Genova, farmacie comunali, con una app videoconsulto con il farmacista e prenotazioni on line: ecco come fare [a cu… - ilsecoloxix : #Genova, #esami e visite con un clic: “Prenoto Salute” sbarca in farmacie e studi medici #salute -