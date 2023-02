(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continua a far male alla maledizione che da inizio stagione sembra affliggere la fascia sinistra dei rossoblù. Dopo aver perso, or...

per Lorieri e per lo Spezia, perché per la seconda volta in questo campionato c'è l'... ritorno dopo diverso tempo per il portiere exe Lazio, oltre che della nazionale....AL SAVONA CALCIO Posted on 2 Luglio 2019 2 Luglio 2019 Author Riccardo Fabri Altrasul ...] Navigazione articoli Calcio, trasferta emiliana per il: al 'Tardini' contro il Parma per ...

Genoa, tegola per Gilardino: lesione muscolare per Boci | Altri ... Calciomercato.com

MODENA CALCIO, TEGOLA IN DIFESA: INFORTUNIO PER ... Tvqui

Parma-Genoa 2-0, primo stop per Gilardino: Benedyczak e Vazquez rilanciano i ducali Telenord.it

Benevento, ora la tegola Glik: il polacco salta il match con il Frosinone ilmattino.it

Il Modena ci prova fino alla fine ma non basta: al Braglia finisce 2-2 numero-diez.com

Continua a far male al Genoa la maledizione che da inizio stagione sembra affliggere la fascia sinistra dei rossoblù. Dopo aver perso, ormai da diversi mesi Marko Pajac, il Grifone dovrà rinunciare pe ...Tegola per il Modena e per Giorgio Cittadini. Il difensore centrale di proprietà dell’Atalanta, in prestito ai canarini, era stato costretto ad abbandonare il match contro il Genoa a causa di un ...