Genoa, i tifosi incoronano Martinez giocatore del mese (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il suo ambientamento nella Genova rossoblù non è stato semplice e neppure rapido. Eppure ora Josep Martinez, superata la diffidenza... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il suo ambientamento nella Genova rossoblù non è stato semplice e neppure rapido. Eppure ora Josep, superata la diffidenza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Genoa, i tifosi incoronano Martinez giocatore del mese: Il suo ambientamento nella Genova rossoblù non è stato semp… - genovatoday : Il video ufficiale di 'Guasto d'amore' di Bresh con i tifosi del Genoa - pianetagenoa : Il Club Imperia apre le prenotazioni sul pullman per Genoa-Spal - - pianetagenoa : Il Genoa Club Davagna organizza il pranzo sociale per domenica 5 marzo - - orlandrea1971 : @torinotorinista @gianluca_sarto Basta comprare il biglietto e riempire lo stadio…si possibile che ci stiamo esting… -