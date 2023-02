Gemelle adorabili di 3 mesi chiaccherano tra di loro e sciolgono i cuori di tutto il mondo

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) I bambini sono esseri meravigliosi che non finiranno mai di stupirci. Quando si pensa di aver vistosono sempre lì a fare qualcosa che ci sorprende. Sono piccole anime che già ci insegnano tantissimo e ci regalano emozioni indescrivibili. Come genitore, si è sempre fieri di vedere i nostri piccoli pronunciare le primissime parole o fare i primi passi. Di solito i bambini iniziano a parlare dai 12 ai 18, ma una coppia di gemelline di 3ha stupito ilintero quando sono state riprese a parlare. Fonte: YoutubeLEGGI DI PIÙ:quadrigemine hanno stupito genitori eintero nascendo inaspettatamente, attese per 10 anni LEGGI DI PIÙ: Tripletta di gemelli supera ogni probabilità di uno su 200 milioni – ora sono ...