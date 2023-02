GdS – Werner attacca Tuchel | ‘Colpa sua se ho lasciato il Chelsea | preferiva Lukaku…’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 10:37:33 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: E’ colpa di Thomasse Timoha dovuto lasciare ilper tornare al Lipsia. E’ quanto fa intendere lo stessonte in un’intervista al Sun, sottolineando la scelta del tedesco di preferirgli Romelu Lukaku, oggi all’Inter: “Tutto questo (la sua buona prima stagione) è stato un po’ dimenticato dall’allenatore, non è stato davvero giusto. È stato anche un motivo per cui dovevo tornare a Lipsia, per riscoprire il piacere. Alla fine a un allenatore piacciono alcuni giocatori più di altri, è del tutto normale e bisogna accettarlo (…) Il problema più grande è che mi ha messo davanti unnte come Lukaku nella seconda stagione dopo che ho ...