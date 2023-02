GdS – Juve su Milinkovic-Savic tra l’addio a Rabiot e il problema Pogba (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 16:02:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Pogba è un’incognita, Rabiot andrà via, Paredes ha deluso: serve un investimento per rifondare la mediana, e il serbo è un vecchio pallino di Allegri: come si può trovare l’accordo con Lotito L’idea è antica ma sempre attuale. Presto anche le esigenze potrebbero intrecciarsi: Sergej Milinkovic Savic è il sogno di Max Allegri, un potenziale obiettivo di mercato della Juve per l’estate prossima. Quando il calciatore si ritroverà a un anno dalla scadenza del suo contratto, la Lazio potrebbe avere più interesse a venderlo che a trattenerlo – in assenza del rinnovo – per non rischiare di perderlo a zero e i bianconeri potrebbero aver bisogno ancora una volta di un rinforzo importante in mezzo al campo. Il centrocampista serbo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 16:02:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS:è un’incognita,andrà via, Paredes ha deluso: serve un investimento per rifondare la mediana, e il serbo è un vecchio pallino di Allegri: come si può trovare l’accordo con Lotito L’idea è antica ma sempre attuale. Presto anche le esigenze potrebbero intrecciarsi: Sergejè il sogno di Max Allegri, un potenziale obiettivo di mercato dellaper l’estate prossima. Quando il calciatore si ritroverà a un anno dalla scadenza del suo contratto, la Lazio potrebbe avere più interesse a venderlo che a trattenerlo – in assenza del rinnovo – per non rischiare di perderlo a zero e i bianconeri potrebbero aver bisogno ancora una volta di un rinforzo importante in mezzo al campo. Il centrocampista serbo ...

