Gas | nel vicentino oltre 7mila tonnellate biometano all' anno da scarti agricoli

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Circa 7mila tonnellate di biometano liquido all'anno prodotto partendo dalla valorizzazione di effluenti zootecnici, tra cui letame e liquami bovini, provenienti da 120 aziende agricole. E' ciò che accade in due impianti installati nel vicentino e alimentati con una tecnologia made in Brescia. Il bio-gnl prodotto nei due stabilimenti è destinato all'alimentazione del trasporto pesante e fornisce carburante a più di 200 camion per una percorrenza totale di 100mila chilometri all'anno. Entrambi gli impianti sono di proprietà di Iniziative biometano: il primo, Ebs, è un brownfield, ovvero un impianto di biogas riconvertito; l'altro, Motta Energia, è un greenfield costruito ex novo. Alla base di questa innovativa soluzione c'è una tecnologia ...

