Chiusura in rialzo per il prezzo del, con gli operatori che guardano all'arrivo di temperature più rigide e l'impatto sul livello degli stoccaggi. Ad Amsterdam il prezzo sale del 4,2% a 50,6 euro al megawattora. Quotazioni in aumento ...I prezzi tornano sopra i 50 euro al megawattora. I future sono in rialzo del 5% a 50,8 euro/mwh. VALUTE L'euroin calo sotto quota 1,07 dollari, mentre gli investitori hanno puntato sul ...

Gas: chiude in rialzo a 50,6 euro al megawattora - Economia Agenzia ANSA

Gas chiude sotto i 50 euro per la prima volta dal dicembre 2021 ... Agenzia ANSA

Gas: chiude sotto i 50 euro, prima volta da inizio dicembre 2021 Agenzia askanews

Gas: prezzo chiude in lieve rialzo sopra i 58 euro Agenzia ANSA

Gas: chiude in calo a 53,7 euro, -29% da inizio anno Agenzia ANSA

