Galaxy S23 FE con Snapdragon 8+ Gen 1, un bene o un male? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Potrebbe arrivare il Galaxy S23 FE, la Fun Edition dell'ultima serie top di gamma Samsung lanciata il 7 febbraio a San Francisco e che ha visto un notevole aumento dei prezzi. Le voci che circolano in rete indicano, per questo modello, il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 lanciato a maggio del 2022 oltre ad altre specifiche simili ai modelli top. L'intento di Samsung, stando ai rumor, sarebbe quello di proporre un prezzo competitivo per questo modello viste le critiche ricevute per il costo eccessivo della serie S23 in alcune regioni del pianeta. Dove comprare Galaxy S23 Ultra, S23 Plus, S23 Galaxy S23 FE con Snapdragon 8+ Gen 1 Con la serie Fun Edition, Samsung non ha avuto grande successo. Escludendo il Galaxy S20 FE che è andato discretamente bene, il ...

