(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo il portale turco Fanatik, ilsta provando a confermareanche per la prossima stagione. L’argentino non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChristianConte_ : @marifcinter Infatti Icardi sta al Galatasaray in prestito, cacciato dalla sua squadra, ha perso la nazionale, non… - mert_aytunc : @filoni_diletta @86_longo Icardi vuole giocare nel Galatasaray. Ha creato un legame speciale con i fan - danilo71L : Icardi dal PSG al Galatasaray. Che crollo verticale. #Belve - CalcioNews24 : #Icardi mette in stand-by la permanenza al #Galatasaray - LeBombeDiVlad : ???? #PSG, il futuro di #Icardi è lontano dalla #Ligue1: il #Galatasaray è pronto ad acquistarlo ?? La volontà dell’ar… -

Sposata da quasi dieci anni con il calciatore, attualmente in Turchia al, Nara ha anche parlato della loro relazione. "è mio marito e penso che saremo per tutta la vita una ...è ancora mio marito e stiamo insieme, saremo sempre legati perché siamo una famiglia. Mauro ... ha concluso la moglie dell'attuale attaccante del

Galatasaray, Icardi non vuole tornare al Psg ma ha una priorità diversa Calciomercato.com

Icardi, Galatasaray in stand-by: lui sogna il grande ritorno Calcio News 24

Fanatik - Icardi non vuole tornare al PSG: il Galatasaray prova a trattenerlo, ma la priorità di... Fcinternews.it

Icardi divorzia dal Psg: il Galatasaray vuole tenerlo, Mauro però aspetta la Serie A L'Interista

Mauro Icardi, l'ex capitano nerazzurro fra gol (tanti) e polemiche. Ora il Galatasaray TUTTO mercato WEB

Wanda Nara è stata ospite al programma su Rai 2 ‘Belve’. La moglie di Mauro Icardi ha parlato della sua carriera: “Ho iniziato facendo la baby sitter, ma sapevo che avrei avuto successo e soldi. La co ...Calciomercato, Icardi verso il Milan Il futuro di Mauro Icardi torna a far discutere. Il centravanti argentino attualmente in prestito al Galatasaray è però ancora sotto contratto PSG e ha un contrat ...