Gaia e Camilla, la tragedia di Corso Francia in un docufilm (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Morte a Corso Francia: l’ultima notte di Gaia e Camilla, la presentazione del documentario riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale Un incidente mortale ogni due giorni. E’ questa la cifra che fotografa l’entità della strage che si perpetua quotidianamente sulle strade di Roma. Le statistiche si riferiscono al 2022, ma anche il nuovo anno è iniziato segnato dal sangue versato sulle strade della capitale per esempio con il tragico incidente di Tor Lupara. Di vittime della strada si torna di nuovo a parlare questa mattina, in occasione della presentazione del docufilm sulla morte di Gaia e Camilla, falciate a Corso Francia nel dicembre 2019 quando avevano solo sedici anni. La loro vicenda viene ricostruita da una ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Morte a: l’ultima notte di, la presentazione del documentario riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale Un incidente mortale ogni due giorni. E’ questa la cifra che fotografa l’entità della strage che si perpetua quotidianamente sulle strade di Roma. Le statistiche si riferiscono al 2022, ma anche il nuovo anno è iniziato segnato dal sangue versato sulle strade della capitale per esempio con il tragico incidente di Tor Lupara. Di vittime della strada si torna di nuovo a parlare questa mattina, in occasione della presentazione delsulla morte di, falciate anel dicembre 2019 quando avevano solo sedici anni. La loro vicenda viene ricostruita da una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... val_d1 : RT @MagTua: #GaiaeCamilla, la tragedia di #CorsoFrancia in un docufilm che è l'occasione per tornare a parlare di #sicurezzastradale https:… - infoitinterno : Gaia e Camilla, la tragedia di Corso Francia in un docufilm - AriannaAmbrosi0 : RT @MagTua: #GaiaeCamilla, la tragedia di #CorsoFrancia in un docufilm che è l'occasione per tornare a parlare di #sicurezzastradale https:… - MagTua : #GaiaeCamilla, la tragedia di #CorsoFrancia in un docufilm che è l'occasione per tornare a parlare di… - IadelucaPaola : RT @Barney1404: Gaia, Camilla, Leo mano nella mano anche in cielo -