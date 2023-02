Gaia e Camilla, la tragedia a Corso Francia è un film: «Che sia di monito» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non solo un fatto di cronaca che ha scosso l?opinione pubblica, ma anche la speranza che da una tragedia possa nascere un monito, un insegnamento utile a tutti. Gaia e Camilla, le due sedicenni... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non solo un fatto di cronaca che ha scosso l?opinione pubblica, ma anche la speranza che da unapossa nascere un, un insegnamento utile a tutti., le due sedicenni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZonaRomaNord : ?? CORSO FRANCIA - Presentata ieri al cinema Odeon una docu-serie su Gaia e Camilla. ???? - angiuoniluigi : RT @leggoit: Gaia e Camilla travolte da un'auto: in un docufilm le ultime ore di vita delle due amiche - leggoit : Gaia e Camilla travolte da un'auto: in un docufilm le ultime ore di vita delle due amiche - zazoomblog : Docufilm sull’incidente in cui persero la vita Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli: ‘Morte a Corso Francia – L’ul… - BroccoloGina : RT @avv_moretti: Oggi anteprima a Roma. Un docufilm emotivamente forte, un giusto monito per i ragazzi e per gli adulti. Superba la realizz… -