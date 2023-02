G8 di Genova | ventidue anni dopo l' Italia chiede alla Francia l' estradizione di un manifestante

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel 2009 Vecchi, che davive in Bretagna, è stato condannato per devastazione e saccheggio, reato ereditato dal codice Rocco di epoca fascista che Parigi non riconosce. A suo sostegno un comitato sostenuto anche da Noam Chomsky, Juliette Binoche e Ken Loach. Venerdì la...