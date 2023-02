Furti dei cani all’Infernetto: come difendere il nostro amico a quattro zampe (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma – In questi giorni a Roma si sta diffondendo la notizia, alimentata dal passaparola social, di un furgone bianco che si aggirerebbe, sul litorale e in città, rubando cani (leggi qui) lasciati incustoditi, o a passeggio. Si parla addirittura di proprietari malmenati e di regolari denunce presentate alle forze dell’ordine. In attesa d’inquadrare meglio il fenomeno, certo è che i Furti di cani possono avvenire ed è per questo che l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) invita i proprietari dei cani ad adottare le necessarie precauzioni anzitutto monitorando costantemente i propri animali domestici. “È questo l’unico modo per contrastare questo genere di reati che, al di là della loro perseguibilità penale, sono ignobili e spregevoli poiché colpiscono esseri indifesi e i sentimenti migliori dei loro ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma – In questi giorni a Roma si sta diffondendo la notizia, alimentata dal passaparola social, di un furgone bianco che si aggirerebbe, sul litorale e in città, rubando(leggi qui) lasciati incustoditi, o a passeggio. Si parla addirittura di proprietari malmenati e di regolari denunce presentate alle forze dell’ordine. In attesa d’inquadrare meglio il fenomeno, certo è che idipossono avvenire ed è per questo che l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) invita i proprietari deiad adottare le necessarie precauzioni anzitutto monitorando costantemente i propri animali domestici. “È questo l’unico modo per contrastare questo genere di reati che, al di là della loro perseguibilità penale, sono ignobili e spregevoli poiché colpiscono esseri indifesi e i sentimenti migliori dei loro ...

