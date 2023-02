“Fuori dal coro”, la risposta di Mario Giordano a Fedez: «I miei testicoli sono ok, ma tu non eri il paladino dei diritti civili?» – Il video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nei giorni scorsi abbiamo parlato della polemica tra il conduttore di “Fuori dal coro” Mario Giordano e il cantante Fedez. Tutto è partito dalla presunta notizia, smentita dal giornalista, di un’inchiesta della trasmissione sull’omosessualità di Fedez. Ieri Giordano durante l’introduzione della trasmissione di Rete 4 è tornato a replicare al marito di Chiara Ferragni. «Caro Fedez, intanto la volevo tranquillizzare. I miei testicoli si sono tranquillamente staccati ed è tutto regolare. Per quanto riguarda la voce, è un mio difetto fisico che mi ha fatto anche soffrire nella vita. Mi stupisce però che lei, il paladino dei diritti civili, si attacchi ai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nei giorni scorsi abbiamo parlato della polemica tra il conduttore di “dale il cantante. Tutto è partito dalla presunta notizia, smentita dal giornalista, di un’inchiesta della trasmissione sull’omosessualità di. Ieridurante l’introduzione della trasmissione di Rete 4 è tornato a replicare al marito di Chiara Ferragni. «Caro, intanto la volevo tranquillizzare. Isitranquillamente staccati ed è tutto regolare. Per quanto riguarda la voce, è un mio difetto fisico che mi ha fatto anche soffrire nella vita. Mi stupisce però che lei, ildei, si attacchi ai ...

