Frosinone Vs Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ciociari stanno dominando il campionato con quindici punti di vantaggio sulla terza, mentre gli emiliani navigano in zona playoff tra alti e bassi.Vssi giocherà venerdì 24 febbraio 2023 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La capolista è una macchina perfetta. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto ben quattro vittorie e un pareggio, accumulando 13 punti su quindici. Nel turno precedente ha pareggiato sul difficile campo di Palermo. I gialloblù sono riusciti a tirarsi fuori dalla brutta posizione di classifica di inizio stagione. Nelle ultime cinque partite, hanno ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Ad ogni modo, non dovrebbero avere problemi a ...