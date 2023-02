Frasi sull’indifferenza | per chi vuole imparare a prendere le distanze o a difendersi da chi lo fa

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le, apparentemente, appaiono come puro menefreghismo, anche se alle volte sono il risultato di una reazione costruita per proteggersi o per rispondere a un’azione che ha fatto del male. Non a caso si dice che il menefreghismo sia la migliore risposta quando si è vittima di una provocazione. I contesti possono essere molteplici, e la linea di demarcazione spesso labile. Per fare un po’ di ordine, DiLei ha quindi selezionato le migliori citazioni e gli aforismi più significativi su un argomento che si potrebbe definire spinoso.per chi ti ignora Le, a seconda delle persone a cui le rivolgiamo, cambiano di intensità e hanno un potere variabile. Per poterle usare al meglio, però, è necessario conoscerle e sapere quanto siano in grado di ferire e chi. ...