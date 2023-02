Frankie Kazarian | “Ho lasciato la AEW perché non mi sentivo valorizzato”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) C’è chi, anche negli ambienti extra-WWE, si sente sottovalutato come professionista. È il caso dinella All Elite Wrestling, dove, a suo dire, non sentiva di poter regalare i migliori momenti del tempo che gli resta come lottatore,non “”. L’atleta californiano ha forgiato la sua carriera nelle indies, dove si è fatto conoscere per la sua agilità e velocità di esecuzione, nonostante non sia proprio di statura piccola. Per chi non fosse avvezzo ai circuiti indipendenti, questo nome dice qualcosa soprattutto per la sua militanza in TNA (nel suo periodo d’oro), dove diverse volte è arrivato a conquistare il titolo della X-Division. Di questo periodo si ricordano maggiormente i suoi strabilianti “Ultimate X match”, e il suo lungo sodalizio con Christopher Daniels (con cui vincerà ...