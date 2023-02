Francoforte sconfitto | l’allenatore Glasner non trova scuse | “Il Napoli è forte | non c’è stato nulla fare”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al termine della partita contro ildell’Eintracht, Oliver, ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo in cui ha parlato della sconfitta subita contro ildi Luciano Spalletti: “Il, non c’èda. La qualità è la dinamica per come hanno sfruttato i nostri errori”. “Vogliamo continuare L'articolo

Sul fronte opposto nessun dubbio per Glasner , che confermerà l'undici che ha2 - 0 sabato il Werder Brema. Le probabili formazioni di Eintracht - Napoli Eintracht(3 - 4 - 2 - ......di 'A tutto Pasqui.' Il campionato viaggia ormai spedito in direzione Napoli che hail ...- Napoli sarà il primo viaggio verso Istanbul. I pronostici danno per questa squadra come ...

Francoforte sconfitto, l'allenatore Glasner non trova scuse: "Il Napoli ... DailyNews 24

Eintracht Napoli: Glasner in conferenza in diretta CalcioNapoli24

Eintracht Francoforte-Napoli. Glasner applaude il Napoli: «Ma non faremo i turisti al ritorno» ilmattino.it

Calcio, Champions League: Eintracht Francoforte-Napoli 0-2, Osimhen e Di Lorenzo piegano i tedeschi OA Sport

Napoli insulti razzisti Francoforte Tag24

Sono sicuro che la squadra di Spalletti sia favorita, ma troverà sul suo percorso un avversario molto difficile da superare“ Alessandro Renica parla del Napoli e della sfida con l’Eintracht ...Un Napoli che domina anche in Europa. Grande partita per gli uomini di Luciano Spalletti nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023. La formazione campana ha sconfitto in Germania 2-0 ...