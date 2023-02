Francia, uno studente di 16 anni uccide l’insegnante a coltellate: si indaga su eventuali disturbi psichiatrici (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un insegnante di 52 anni di una scuola cattolica privata di Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest della Francia, è morta dopo essere stata accoltellata da un alunno di 16 anni. A riportare la notizia è Jérôme Bourrier, procuratore di Bayonne. «Vi confermo che c’è stata un’aggressione con un coltello e che la vittima è appena deceduta», ha detto il pm ai giornalisti presenti. Lo studente è stato fermato dagli agenti di polizia. Secondo quanto riporta Le Monde, gli investigatori stanno indagando per capire se il giovane soffrisse di disturbi psichiatrici. A mezzogiorno, i 1.100 studenti dell’istituto sono stati fatti uscire dalle aule e accompagnati a casa. I locali della scuola sono rimasti aperti soltanto per le famiglie della classe in cui si è verificato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un insegnante di 52di una scuola cattolica privata di Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest della, è morta dopo essere stata accoltellata da un alunno di 16. A riportare la notizia è Jérôme Bourrier, procuratore di Bayonne. «Vi confermo che c’è stata un’aggressione con un coltello e che la vittima è appena deceduta», ha detto il pm ai giornalisti presenti. Loè stato fermato dagli agenti di polizia. Secondo quanto riporta Le Monde, gli investigatori stannondo per capire se il giovane soffrisse di. A mezzogiorno, i 1.100 studenti dell’istituto sono stati fatti uscire dalle aule e accompagnati a casa. I locali della scuola sono rimasti aperti soltanto per le famiglie della classe in cui si è verificato ...

