Francia | allerta siccità | rischio razionamenti acqua già a marzo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lapotrebbe subire numerose restrizioni digià dal prossimo mese di, un fatto inedito in questo periodo dell'annno, dopo il nuovo record di 32 giorni senza pioggia e un inverno ...

"Laè in stato d'" e "abbiamo circa 3 mesi di ritardo sul riempimento" delle falde aquifere, ha avvertito ai microfoni di radio Franceinfo il ministro responsabile per la Transizione ...'Laè in' , riconosce oggi il ministro della Transizione ecologica, Christophe Béchu, ai microfoni di Franceinfo. 'Siamo nell'inverno più secco dal 1959' , mentre questo è il ...

La Francia potrebbe subire numerose restrizioni di acqua già dal prossimo mese di marzo, un fatto inedito in questo periodo dell'annno, dopo il nuovo record di 32 giorni senza pioggia e un inverno par ...