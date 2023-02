Francesco Monte fuori da Una Voce per San Marino: niente Eurovision 2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Francesco Monte è stato eliminato dalla competizione Una Voce per San Marino. Il contest, indetto per trovare il rappresentante dello Stato a Eurovision Song Contest 2023, si svolge attraverso varie fasi. Tra i partecipanti provenienti dall'Italia, anche l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che ha presentato la sua canzone «Eklissi». Il brano ha convinto la giuria nei primi step fino alla prima semifinale, ma poi non è stata scelta per accedere alla seconda semifinale. In ogni round della semifinale, infatti, si scelgono i cantanti che si sfideranno sabato 25 febbraio. Lo scorso anno, attraverso il contest, era stato scelto Achille Lauro. Pamela Prati bloccata a una Voce per San Marino: eliminata Ginevra Lamborghini Per Francesco ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è stato eliminato dalla competizione Unaper San. Il contest, indetto per trovare il rappresentante dello Stato aSong Contest, si svolge attraverso varie fasi. Tra i partecipanti provenienti dall'Italia, anche l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che ha presentato la sua canzone «Eklissi». Il brano ha convinto la giuria nei primi step fino alla prima semifinale, ma poi non è stata scelta per accedere alla seconda semifinale. In ogni round della semifinale, infatti, si scelgono i cantanti che si sfideranno sabato 25 febbraio. Lo scorso anno, attraverso il contest, era stato scelto Achille Lauro. Pamela Prati bloccata a unaper San: eliminata Ginevra Lamborghini Per...

