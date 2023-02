Francesco Monte: età, fidanzata e biografia dell’ex tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Francesco Monte è nato il 20 maggio 1988 a Taranto e ha 35 anni d’età. E’ un modello, attore, cantante e influencer, conosciuto al grande pubblico per aver partecipato al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Francesco Monte età, fidanzata Non è noto se Monte sia attualmente impegnato o single. Celebre la sua ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è nato il 20 maggio 1988 a Taranto e ha 35 anni d’età. E’ un modello, attore, cantante e influencer, conosciuto al grande pubblico per aver partecipato al programmadi Maria De Filippi.età,Non è noto sesia attualmente impegnato o single. Celebre la sua ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Francesco Monte non supera la seconda semifinale di #UnaVocePerSanMarino ? - trash_italiano : Tra i semifinalisti di “Una Voce Per San Marino”, contest che dà accesso all’Eurovision, ci sono anche Pamela Prati… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Il sogno di Francesco Monte di rappresentare la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest è svanito nel corso de… - mgsle : RT Con il #MercoledìdelleCeneri ci avviamo sulla strada della #Quaresima, tempo in cui “siamo invitati a salire su… - ToniaPeluso : Solidarietà per Francesco Monte -