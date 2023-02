Francesca Michielin: il 24 febbraio esce “Cani sciolti” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Classe 1995 Francesca Michielin inaugura il 2023 con il nuovo progetto discografico “Canisciolti”, in uscita venerdì 24 febbraio. Francesca Michielin: da quante tracce è composto l’album? L’ album è composto da 12 tracce e da 9 inediti. Chi sono i “Cani sciolti”? I Cani sciolti sono le persone disobbedienti, quelle che non si attengono alle regole che impone la società. La produzione “Cani sciolti”, sotto la direzione di Francesca Michielin è stato mixato da Ricky Damian– premio Grammy “Record of the year”, Pino Pinaxa e Gigi Barocco. La presentazione del progetto musicale Francesca ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Classe 1995inaugura il 2023 con il nuovo progetto discografico “”, in uscita venerdì 24: da quante tracce è composto l’album? L’ album è composto da 12 tracce e da 9 inediti. Chi sono i “”? Isono le persone disobbedienti, quelle che non si attengono alle regole che impone la società. La produzione “”, sotto la direzione diè stato mixato da Ricky Damian– premio Grammy “Record of the year”, Pino Pinaxa e Gigi Barocco. La presentazione del progetto musicale...

