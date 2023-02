Francesca Michielin con il nuovo progetto Cani Sciolti a Pordenone 25 febbraio 2023

Leggi su udine20

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)inaugura uno specialecon ildiscografico, in uscita venerdì 24accompagnato dal singolo in radio quello che ancora non c’è, alla vigilia del suo compleanno, per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in pre-save e pre-order a distanza di tre anni dall’ultimo disco in studio FEAT (Stato di Natura). Intenso viaggio dal sapore cantautorale di cuiha curato in prima persona ogni singolo particolaredalla scrittura all’arrangiamento e alla produzione, l’album è composto da 12 tracce – 9 inediti in aggiunta ai singoli già editi bonsoir e occhi grandi grandi e al brano un bosco – dal carattere intimo e personale, sincero e ...