Francesca Michielin: “Ci sono più populisti che artisti? Non bisogna compiacere, ma stare anche sul ca**0. Carmen Consoli è il mio spirito guida” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un album scritto di cuore, di pancia. Senza più freni e sincero e diretto come solo una artista di 27 anni sa essere. Francesca Michielin sforna il suo quinto disco di inediti, forse il più bello della sua carriera, “Cani Sciolti” che contiene gemme come “Carmen” (frutto di un dialogo con la Consoli “mio spirito guida in questo disco”) alla vibrante “Padova può ucciderti più di Milano” (il brano più bello) in cui punta il dito contro anche contro il razzismo. Non manca l’amore, naturalmente, come “Claudia”, rivolta a una donna. Ad anticipare l’uscita del disco prevista per il 24 febbraio, debutta con il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio il “bonsoir! – Michielin10 a teatro”, tour prodotto da Vivo Concerti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un album scritto di cuore, di pancia. Senza più freni e sincero e diretto come solo una artista di 27 anni sa essere.sforna il suo quinto disco di inediti, forse il più bello della sua carriera, “Cani Sciolti” che contiene gemme come “” (frutto di un dialogo con la“mioin questo disco”) alla vibrante “Padova può ucciderti più di Milano” (il brano più bello) in cui punta il dito controcontro il razzismo. Non manca l’amore, naturalmente, come “Claudia”, rivolta a una donna. Ad anticipare l’uscita del disco prevista per il 24 febbraio, debutta con il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio il “bonsoir! –10 a teatro”, tour prodotto da Vivo Concerti ...

