FOTO: I fan contestano il rating dato a Rey Mysterio su WWE2K23

WWE2K23 è in uscita il prossimo 17 marzo, con ben due edizioni speciali. Quest'anno sulla copertina del videogioco troveremo il 16 volte campione del mondo John Cena. E' stato annunciato anche il roster a disposizione dei giocatori e tra le molte Superstar vi è anche il leggendario Rey Mysterio. Proprio attorno alla figura di Mr. 619 si è generata una polemica social relativamente al rating attribuitogli. Parecchi fan non hanno gradito.

Rey con rating 82

Nel prossimo videogioco di casa WWE, Rey Mysterio avrà un rating di 82. Non un brutto valore, tuttavia parecchi fan non hanno gradito la cosa. Ciò anche tenuto conto del fatto che il suo rating in WWE2K22 era di 90. I fan considerano questo 82 un valore troppo basso, una mancanza di rispetto.

