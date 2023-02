Formula 1 – Drive To Survive: il racconto di Netflix riparte da Leclerc (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Formula 1: Drive To Survive (US Netflix) La riscossa e il sogno infranto della Ferrari, la trionfale conferma di Max Verstappen. All’alba di un nuovo mondiale – il semaforo verde scatterà il 5 marzo in Bahrain – Netflix è pronta a far rivivere l’epopea a quattro ruote del 2022. Venerdì 24 febbraio debutta la quinta stagione di Formula 1: Drive To Survive. Il documentario che presenta lo sport automobilistico, come mai si era vista prima d’ora, torna con 10 nuovi episodi. Il primo è dedicato proprio al ferrarista Charles Leclerc, l’ultimo darà spazio altresì all’addio alla Formula1 di Sebastian Vettel. Anche questa nuova stagione offrirà agli appassionati un accesso esclusivo dietro le quinte per mostrare da vicino ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 febbraio 2023)1:To(US) La riscossa e il sogno infranto della Ferrari, la trionfale conferma di Max Verstappen. All’alba di un nuovo mondiale – il semaforo verde scatterà il 5 marzo in Bahrain –è pronta a far rivivere l’epopea a quattro ruote del 2022. Venerdì 24 febbraio debutta la quinta stagione di1:To. Il documentario che presenta lo sport automobilistico, come mai si era vista prima d’ora, torna con 10 nuovi episodi. Il primo è dedicato proprio al ferrarista Charles, l’ultimo darà spazio altresì all’addio alla1 di Sebastian Vettel. Anche questa nuova stagione offrirà agli appassionati un accesso esclusivo dietro le quinte per mostrare da vicino ...

